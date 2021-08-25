Белоруссия отказалась принимать гуманитарную помощь для мигрантов от Польши

ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии дали понять, что не намерены принимать предложенную Польшей гуманитарную помощь для мигрантов. Об этом сообщил в среду в вечерней программе Польского телевидения заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Мы получили копию дипломатической ноты, из которой ясно следует отсутствие согласия со стороны Белоруссии на переход польско-белорусской границы польским гуманитарным транспортом", - сказал он.

В понедельник Польша отправила на границу с Белоруссией транспорт с гуманитарной помощью: палатки, полевые кровати, одеяла, средства личной гигиены для мигрантов на территории Белоруссии. Передать ее польская сторона была готова через КПП, запросив согласие Минска. Более суток автомобиль прождал разрешения на границе.

"Одновременно в ноте содержится информация, которая противоречит прежней позиции белорусской стороны", - информировал Пшидач. В частности, речь идет о численности группы [мигрантов, кочующих на границе] и национальности мигрантов. "Белорусская сторона тем самым показывает, что не заинтересована в разрешении этого дела, а стремится только обострить дискуссию вокруг этого вопроса", - добавил он.

Сложная ситуация сложилась на польско-белорусской границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 20-30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 17 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии. Сейчас с одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.