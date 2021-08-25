Прививочные пункты в Вологде и Череповце будут работать без выходных

ВОЛОГДА, 25 августа. /ТАСС/. Крупнейшие прививочные пункты вакцинации в Вологодской области, Вологде и Череповце переведены на ежедневный режим работы без выходных. Так в регионе решили сделать вакцинацию еще доступнее, учитывая, что жители возвращаются домой из отпусков, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы правительства области.

"Летний сезон заканчивается. Жители региона возвращаются в города. Растет посещаемость торговых центров. Поэтому мы усиливаем работу пунктов, переводим самые востребованные из них на ежедневный режим работы, делая вакцинацию доступнее", - привела пресс-служба слова заместителя председателя регионального оперштаба, главного врача Вологодской городской больницы № 2 Алексея Плотникова.

По его словам, для тех, кто недавно переболел или вакцинируется повторно, создан запас вакцины "Спутник лайт". Препарат вводится однократно, сделать прививку можно также в любом удобном вологжанам пункте. Ранее сообщалось, что 23 августа в область поставлена крупнейшая партия вакцины в объеме более 60 тыс. доз.

На вечер 24 августа в регионе выявлено 60 204 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 225 человек. Выздоровели 53 679 человек, умерли 1 569 пациентов.