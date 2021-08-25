Прокуроры выявили около 23 тыс. нарушений в обеспечении питанием детей в школах

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Прокуроры в ходе проверок выявили почти 23 тыс. нарушений в организации и обеспечении питанием детей в образовательных организациях в России. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Проверки проводились во всех регионах страны по поручению генерального прокурора. Она начались в феврале во время учебного года и охватили период летней оздоровительной кампании. "Всего в ходе проверок выявлено почти 23 тыс. нарушений. Они касались деятельности как органов власти и местного самоуправления, так и образовательных учреждений, иных организаций для детей, а также поставщиков товаров и исполнителей услуг", - сообщили в Генпрокуратуре.

Прокуроры пересекли нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд, пересмотрены неправомерные условия муниципальных контрактов о наименовании и количестве поставляемых в школы и детские сады продуктов питания, выявлены факты приемки продуктов и пищевого сырья без документов, подтверждающих их качество и безопасность. Кроме того, были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил при оснащении и содержании пищеблоков, использовании посуды и кухонного инвентаря, транспортировке и хранении продуктов, приготовлении пищи.

"В ряде регионов пресечено использование продуктов, запрещенных для питания детей, без маркировки, с истекшими сроками годности, недоброкачественной продукции", - сообщили в Генпрокуратуре. По инициативе прокуроров виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности за занижение массы приготовленных блюд, их несоответствие утвержденному меню, предоставление детям физиологически неполноценного рациона, нарушение режима питания.

В ведомстве отметили, что аналогичные нарушения пресечены в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в образовательных организациях, которые посещали дети из числа таких лиц в Республике Бурятия, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калужской областях и других регионах.

В целях обеспечения устранения нарушений прокуроры внесли 13 тыс. актов реагирования. В результате отменено либо изменено свыше 1 тыс. правовых актов, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено порядка 5 тыс. лиц, возбуждено 12 уголовных дел.