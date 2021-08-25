В Кемерове открыли единственный 50-метровый бассейн после двух лет реконструкции

КЕМЕРОВО, 25 августа. /ТАСС/. Единственный в Кемерове 50-метровый плавательный бассейн, который планировалось снести, реконструировали за счет средств частного инвестора, который вложил в проект порядка 200 млн рублей. Открытие спортивного объекта после почти двух лет ремонта состоялось, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Возобновление работы бассейна "Лазурный" было одним из горячих пожеланий жителей, которые очень хотели его посещать, тренироваться здесь. Спорту в Кузбассе уделяется особое внимание, если в 2018 году в регионе был один из худших показателей в стране по укомплектованности спортивными объектами на душу населения, то сейчас ситуация кардинально изменилась, мы уже входим в лидирующую группу в России по количеству спортивных объектов на каждого жителя",- приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Кемеровский бассейн был построен в 1967 году и с тех пор является единственным в городе объектом для занятий плаванием, соответствующим олимпийским стандартам. Как сообщал ТАСС, в 2019 году спорткомплекс был закрыт из-за того, что была нарушена герметичность чаши бассейна и требовали укрепления несущие конструкции здания. Рассматривалась возможность сноса бассейна, но кемеровчане создали петицию против этого, в результате было принято решение о реконструкции объекта.

В обновленном спортивном комплексе установлена современная система вентиляции с функцией поддержания микроклимата, видеонаблюдение, охранно-пожарная система сигнализации, биометрический терминал для измерения температуры тела, а также новейшее оборудование для фильтрации и циркуляции общего объема воды в чаше плавательного бассейна. Чаша бассейна полностью восстановлена, в ней оборудованы восемь плавательных дорожек глубиной от 1,8 до 3 метров. Также на базе спорткомплекса будут работать тренажерный и фитнес- залы.