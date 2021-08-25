Суд Москвы по иску прокуратуры запретил Google пропагандировать деятельность зацеперов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы удовлетворил иск транспортной прокуратуры, запретив компании Google размещение в свободном доступе информации, пропагандирующей деятельность зацеперов, сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Проверкой установлено, что на видеохостинге YouTube размещены видеоролики, популяризирующие экстремальные способы передвижения на поездах с их внешней стороны. Учитывая, что распространение контента такого содержания среди граждан, особенно детей, побуждает к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, а также оправдывает противоправное поведение, транспортным прокурором в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено административное исковое заявление к владельцу веб-ресурса - компании Google LLC - о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ", - сказали в ведомстве, отметив, что решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой запрещено на территории РФ, добавили в ведомстве.

Административным истцом в суде выступил заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, а ответчиком - Google LLC. Истец требовал признать выявленную надзорным ведомством информацию запрещенной к размещению в свободном доступе. В ходе проверки истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, "выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов". В настоящее время административная ответственность за зацепинг ограничивается штрафом в размере 100 рублей.

В сентябре прошлого года глава РЖД Олег Белозеров на встрече с зампредом Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым сообщил, что чрезвычайные происшествия на железной дороге по-прежнему чаще всего происходят по вине зацеперов и пешеходов в наушниках, несмотря на вложенные в решение проблемы травматизма десятки миллиардов рублей. Белозеров тогда отметил, что компания инвестировала с 2010 года более 30 млрд рублей в профилактику травматизма в зоне движения поездов, однако "тенденция все еще существует".