Власти Мартиники продлили режим самоизоляции до 19 сентября

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Власти острова Мартиника объявили о продлении режима самоизоляции населения до 19 сентября из-за сложной санитарной ситуации. Об этом говорится в распространенном в среду указе префекта Станисласа Казеле.

"Текущая санитарная ситуация не позволяет отменить действующие меры, - говорится в указе. - Действие режима самоизоляции и комендантского часа продлевается на ближайшие три недели". "Префект Станислас Казель призывает жителей к бдительности и неукоснительному соблюдению действующих правил", - подчеркивается в документе.

Согласно данным властей, 16-22 августа на острове было выявлено более 3,2 тыс. новых случаев заражения. Как отмечает Agence France-Presse, лишь 22,51% жителей Мартиники старше 12 лет прошли полный цикл вакцинации.

На острове разрешается удаляться от дома на расстояние не более 1 км без специального сопроводительного документа. На Мартинике действует комендантский час с 19:00 до 05:00.