РБК: внутренняя миграция в России оказалась минимальной за девять лет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Внутренняя миграция в России составила 3,52 млн человек в 2020 году. Это наименьший показатель за 9 лет, сообщает в среду РБК со ссылкой на данные Росстата за 2011-2020 годы.

Снижение показателя произошло на 13% к 2019 году. Тогда внутренняя миграция достигала 4,04 млн человек.

Как сообщает газета, лидируют по сальдо внутренней миграции (разницей между числом приехавших и уехавших) Севастополь, Адыгея, Краснодарский край, Крым, Ленинградская и Московская области. Также популярной для внутренних мигрантов стала Тюменская область (без автономных округов).

Больше всего россиян, переехавших в другой регион страны в 2020 году, были в трудоспособном возрасте. Это мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины от 16 до 54, сообщает РБК. 2,4 млн таких россиян сменили регион. Еще 700 тыс. граждан были моложе трудоспособного возраста, 300 тысяч - старше. Больше всего граждан, решивших переехать в другой регион, были в возрасте от 30 до 34 лет, показатель равен 413 тыс. Немного реже переселялась молодежь в возрасте от 20 до 24 лет (403 тыс.), сообщает издание.