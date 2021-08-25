Эксперты: пандемия выявила зависимость нескольких стран от квалифицированных мигрантов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Эксперты дискуссионного клуба "Валдай" в представленном в среду докладе пришли к выводу, что пандемия подчеркнула зависимость ряда стран как от низкоквалифицированных, так и от высококвалифицированных трудовых мигрантов.

Авторами работы получившей название "Международная миграция в эпоху пандемии: разрыв связей, денежные переводы и мигрантофобия" стали кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИНП РАН Дмитрий Полетаев и доктор экономических наук, профессор политологии Университета штата Теннесси (США) Андрей Коробков.

Как отмечается в исследовании, COVID-19 оказал сильнейшее влияние на территориальную мобильность населения как между странами и регионами, так и внутри отдельных государств. В результате объемы миграции и денежные переводы мигрантов сократились - при одновременном росте мигрантофобии и ксенофобии в основных принимающих странах. Эти кризисные явления наложились на процессы последних лет, связанные с политизацией миграционной тематики в Северной Америке и Европе, обращают внимание эксперты.

По мнению специалистов, пандемия высветила политическую значимость миграционного вопроса, однако ее конкретные последствия оказались весьма противоречивы и разнонаправлены - с точки зрения как принимающих стран, так и мигрантов. "Усилив ксенофобию и антииммигрантские настроения во многих принимающих странах, а также резко сократив миграционные потоки, пандемия одновременно привела к кардинальной структурной перестройке рынка труда и подчеркнула зависимость экономик стран иммиграции от трудовых мигрантов. Следствием этого кризиса может стать серьезный пересмотр миграционной политики во многих принимающих странах", - подчеркивают они.

В своем докладе аналитики, в частности, говорят о том, что пандемия продемонстрировала важность иммиграции в отношении фактора роста населения и удовлетворения спроса на рабочую силу - причем как низкоквалифицированную, так и высококвалифицированную.

"По данным на март 2021 года, среди двадцати стран с наиболее высокими показателями заражения COVID-19 семь (США, Великобритания, Франция, Испания, Италия, Германия и Чехия) зависимы от иммигрантов среди медицинского персонала. В Великобритании, например, доля иммигрантов среди врачей составляет 33%, а среди медсестер - 22%. В США в начале 2020 года иммигранты составляли 16,4% всех работников здравоохранения (2,8 млн), в том числе 28,2% врачей и 15,3% медсестер", - приводится соответствующий пример.

Отложенный риск для России

В России проблема снижения уровня мигрантофобии заключается в том, что в условиях прогрессирующего экономического кризиса и поиска ответов на вызовы пандемии мигранты являются удобной мишенью для радикальных политиков, "а в случае резкого ухудшения ситуации они могут стать громоотводом для снижения социальной напряженности", предупреждают исследователи.

Авторы доклада отмечают, что во время пандемии в России был введен экспериментальный миграционный режим, довольно либеральный для экстремальных условий пандемии. "С другой стороны, никуда не делась проблема отсутствия комплексных и стабильно финансируемых интеграционных программ для мигрантов и нехватки институционально оформленной коалиции лиц, принимающих решения в миграционной сфере, с российскими неправительственными организациями. А это означает, что мигрантофобия остается для России отложенным риском", - утверждается в документе.