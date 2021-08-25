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Пандемия COVID-19

Правила въезда иностранных студентов в РФ утвердят после заседания оперштаба по COVID-19

Заседание должно состояться в ближайшее время, отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Правила въезда иностранных студентов в РФ в период пандемии коронавируса, которые будут действовать в новом учебном году, утвердят в ближайшие дни. Сейчас Минобрнауки РФ ждут, пока их согласует оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, сообщил журналистам в кулуарах международного форума технологического развития "Технопром" в Новосибирске глава министерства Валерий Фальков.

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"Мы ждем решения оперативного штаба. Все согласовано, и как только состоится заседание, все будет анонсировано", - сказал Фальков, уточнив, что заседание должно состояться "со дня на день".

Ранее министр говорил о том, что алгоритм въезда иностранных студентов в РФ, который начнет действовать в новом учебном году, будет утвержден в начале текущей недели.

Ранее Минобрнауки РФ утвердило рекомендации подведомственным вузам, в которых посчитало целесообразным перевести студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, на удаленное обучение. В министерстве также посчитали целесообразным требовать справки о вакцинации, перенесенной болезни или медицинском отводе при заселении в общежитие, проводить для тех, кто не привился, отдельные экзамены, а также организовать вакцинацию иностранных студентов за счет учебного заведения. Позднее в министерстве сообщили, что планируется организовать дополнительные обсуждения данных рекомендаций.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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