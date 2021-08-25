Чернышенко заявил, что развитию науки в РФ мешает высокая инертность научного сообщества

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Развитию науки в РФ, кроме традиционной проблемы недофинансирования, мешает высокая инертность научного сообщества. Очень редко в российской науке встречается эффективное введение проектов, заявил в ходе пленарного заседания форума "Технопром" в Новосибирске вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Финансирование - это традиционная проблема нашей науки. Куда ни приедешь - все просят денег. Я согласен, что она недофинансирована. Но давайте финансировать в обмен на прозрачность и эффективность, а не просто так. Триллиона не хватает, будет два триллиона - ничего не изменится. <…> Лидерству может помешать не недофинансирование, <…> большая инертность научного сообщества. Культуру эффективного ведения проектов мы встречаем редко, к сожалению", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что многие воспринимают научную деятельность как социальную функцию государства, когда научные сотрудники плохо мотивированы в результате своей работы и ходят в институт только для получения заработной платы. Он уточнил, что нужно переосмыслить и перезагрузить подход именно в ведении самих проектов. По словам Чернышенко, в работе, проводимой Минобрнауки РФ, необходима прозрачность, которая позволит повысить инвестиционную активность, цифровизация науки будет способствовать этому. "То, что раньше было 70% - наш триллион, который в науку государство дает, они останутся 30% в идеале. <…> Представьте, что у нас триллион, а к нему еще будет три триллиона от бизнеса, который будет покупать не готовые технологии, а будет понимать, что он имеет нормальный RND, которые он может заказать у нас в стране и точно получить результат", - добавил Чернышенко.

О форуме

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и зеленая повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.