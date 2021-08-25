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Роспотребнадзор впервые зафиксировал летом в Крыму случаи гриппа

Ведомство выявило на полуострове за неделю 20 случаев гриппа

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал в Крыму за неделю 20 случаев гриппа. Ранее летом на полуострове этот вирус не выявляли, сообщила в среду на совещании оперштаба региона главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.

"За последнюю неделю на территории полуострова зафиксированы 20 случаев гриппа H3N2. Эти случаи лабораторно подтверждены в центре "Вектор" Роспотребнадзора. Такой циркуляции вирусов гриппа у нас на территории полуострова в летний период не было еще никогда", - сказала Пеньковская.

Она отметила, что иммунизация против гриппа в республике начнется уже в сентябре.

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