Чернышенко: обсужденные на форуме "Технопром" вопросы передадут в президентский совет

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Вопросы, которые обсудили участники восьмого международного форума "Технопром", будут переданы в президентский совет по науке и образованию в октябре. Об этом в среду сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Все это в совокупности должно стать очень серьезной "прокачкой" <…> в науке. Мы планируем на совете при президенте по науке в октябре доложить [о них] президенту", - сказал он.

Чернышенко отметил, что только современные инструменты помогут повысить эффективность управления наукой, на форуме эта идея была впервые представлена в виде условной матрицы, где собраны все субъекты научной деятельности. Он добавил, что были определены направления решений, в том числе связанные с созданием суперкомпьютерных сетей и методов, которые позволят отслеживать реализацию научных исследований.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.