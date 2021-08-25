В России начался конкурс по реконструкции событий, запечатленных на фото военных лет

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Конкурс реконструкции событий, запечатленных на фотографиях времен Великой Отечественной войны, начался в России. Прием заявок завершат 30 сентября, сообщили журналистам в "Центре развития культуры и туризма "Новый взгляд" в среду.

"Участникам необходимо создать реконструкцию фотографии времен Великой Отечественной войны - повторить любой снимок, сделанный в военное время. Также приветствуется видеопрезентация своей конкурсной работы, в которой необходимо рассказать, почему для реконструкции был выбран данный снимок, в каких условиях был сделан его оригинал, какую значимость он имеет для семьи, города, для сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении организаторов.

Конкурс назван "История одной фотографии" и посвящен военным фотографам и фотокорреспондентам, работавшим в годы Великой Отечественной войны, принять участие в нем могут дети и молодежь в возрасте от семи лет до 21 года. Для популяризации подвигов войны конкурсантам также предлагается публиковать исходные фотографии и свои работы в социальных сетях с хэштегами #историяоднойфотографии, #российскийфондкультуры, #новыйвзгляд.

Оргкомитет по итогам конкурса намерен создать альбом, куда войдут фотографии военных лет, описание истории их создания и работы участников конкурса. Заявки будут принимать до 30 сентября, итоги объявят на творческом вечере 22 октября в Москве. Проект реализуется на средства гранта ООГО "Российский фонд культуры" в рамках национального проекта "Культура".