В Приморье объявили сбор благотворительной помощи для Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края объявили сбор благотворительной помощи в пользу детей из Якутии, которая этим летом пострадала от обширных лесных пожаров, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

"В Приморье объявлена благотворительная акция "Детям Якутии". Идет сбор канцелярских товаров для школьников, теплой детской одежды. Первые посылки с вещами для детей собрали общественные организации совместно с Приморским центром социального обслуживания населения. Подарки передали детям, которые прибыли на отдых во всероссийский детский центр "Океан", - говорится в сообщении.

В прошедшую пятницу всероссийский детский центр "Океан", расположенный на берегу Японского моря во Владивостоке, принял 70 детей из районов, пострадавших от природных пожаров в Якутии. Они пробудут в центре до 20 сентября, здесь начнут учебный год.

Министерство труда и социальной политики Приморского края обращается ко всем неравнодушным с просьбой принять участие в благотворительной акции. В Якутии за последние недели прошло около 170 лесных пожаров. Многие семьи лишились самого необходимого, в том числе и жилья.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.