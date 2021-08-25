Волонтеры отправились из Архангельска на Новую Землю для уборки мусора

АРХАНГЕЛЬСК, 25 августа. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" вышло в экспедицию из Архангельска на Новую Землю, на его борту группа волонтеров-экологов, которые будут проводить очистку от мусора острова Южный. Об этом сообщила пресс-служба администрации Архангельской области.

"Из Архангельска на остров Южный архипелага Новая Земля отправилась группа добровольцев-экологов, которым предстоит заняться уборкой крупногабаритного мусора на арктической территории. <…> Экологическая экспедиция отправилась к месту назначения на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов", - говорится в сообщении.

Уборка будет проходить в рамках проекта "Мир вокруг", который реализуется движением "Чистый Север - чистая страна" и губернаторским центром "Вместе мы сильнее" при поддержке Севгидромета. В составе группы пять волонтеров: жители Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Подмосковья, Волгоградской области и Пермского края. За два месяца им предстоит убрать около 250-300 тонн отходов.

Руководитель губернаторского центра "Вместе мы сильнее" Григорий Ковалев обозначил практическое значение участия добровольцев в проекте "Мир вокруг". "В ходе работы вы составите методическую карту действий для последующих экспедиций, которая поможет следующим группам волонтеров повысить эффективность экологической работы", - приводит пресс-служба слова Ковалева.

Полярная аэрологическая станция "Малые Кармакулы", возле которой волонтеры будут проводить уборку, является первой в России и второй в мире метеостанцией, где начали выполняться регулярные метеонаблюдения. Это старейшее поселение на Новой Земле, основанное в 1877 году.