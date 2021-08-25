Представитель ОБСЕ обеспокоена блокировкой веб-ресурсов СМИ на Украине

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность в связи с блокировкой на Украине веб-ресурсов некоторых СМИ, в том числе российских. Соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте организации.

"Комментарий Рибейро последовал за решением Совета национальной безопасности и обороны Украины ввести санкции против ряда физических и юридических лиц, что привело к блокировке доступа к ряду новостных ресурсов, в их числе "Страна", "Ведомости" и "Московский комсомолец", - уточняется в сообщении.

По словам Рибейро, такие ограничения "негативно влияют на работу медиакомпаний и журналистов".

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье подписал указ о введении в действие решения о блокировке доступа к веб-ресурсам "Ростелекома", газет "Московский комсомолец", "Версия" и других. Под санкции попали 12 российских компаний, среди них акционерное общество "Бизнес ньюс медиа" и принадлежащий ему веб-ресурс издания "Ведомости", а также акционерное общество "ТРК-3", Фонд изучения исторической перспективы, Ассоциация благотворительной помощи "Взаимопомощь", общества с ограниченной ответственностью "Новинфо", "Наше завтра", "Лайт-принт", "Народные новости", информационное агентство "Анна-ньюс".