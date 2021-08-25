ЕСПЧ отклонил просьбу пожарных Франции о приостановке их вакцинации

ПАРИЖ, 25 августа. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу сотен французских пожарных об обеспечительных мерах в связи с принятием закона с положением об обязательной вакцинации сотрудников чрезвычайных служб. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ЕСПЧ.

"Ходатайство 672 спасателей о принятии временных мер в связи с законом об управлении кризисом в области здравоохранения не подпадает под действие статьи 39 регламента суда, - поясняется в сообщении. - Европейский суд по правам человека, выступая в составе коллегии из семи судей, принял решение отклонить ходатайство пожарных о принятии временных мер в связи с вступлением в силу закона".

Пожарные просили ЕСПЧ приостановить обязательную вакцинацию сотрудников спасательных служб, предусмотренную статьей 12 нового закона. В своей жалобе они ссылались на статью 2 (право на жизнь) и статью 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.

Конституционный совет Франции 5 августа поддержал с оговорками одобренный парламентом страны закон о новых мерах борьбы с коронавирусом. Они в том числе предусматривают обязательную вакцинацию медиков, преподавателей и пожарных.