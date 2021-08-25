В Москве 1 сентября откроют 25 новых школ и детских садов

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Двадцать пять новых школ и детских садов в Москве откроют свои двери для учащихся и воспитанников 1 сентября. Об этом сообщил журналистам в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва готовится к 1 сентября, Дню знаний, школьные образовательные объекты ремонтируются и реконструируются, строятся новые, - к 1 сентября будет выделено порядка 25 объектов. Всего за год будет построено около 40 объектов образования - школы, детские сады. В принципе, обеспеченность [ими] в городе неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест - и детских садов, и школ. К таким относится и Щербинка, население здесь растет", - сказал Собянин в ходе открытия нового здания школы № 2117 на ул. 40 лет Октября.

По словам мэра, старые образовательные учреждения иногда не подлежат реконструкции. "Здесь (в Щербинке) находилась старая школа, которую пришлись снести, на месте ее построить новую школу, то же самое пришлось сделать по реконструкции детского сада, который будет введен [в эксплуатацию] первого сентября. В ближайшие годы здесь будет развернуто строительство детских школ и садов, чтобы покончить с дефицитом образовательных мест в Щербинке", - пояснил Собянин.

Он отметил, что такая же работа проводится и в других районах столицы. "Первого сентября в 110 районах Москвы будет обеспечена доступность детских дошкольных учреждений для детей [в возрасте] 2 лет и 2 месяцев. Это серьезный шаг по увеличению доступности детских садов", - заключил мэр.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, с 2011 года в Москве было построено 433 здания образовательных учреждений, в том числе 316 детских садов и 117 школ. Из общего числа новых детских садов и школ 263 объекта построено за счет городского бюджета, 170 - за счет инвесторов. В планах на 2021-2023 годы - строительство более 90 новых зданий школ и детских садов за счет городского бюджета, примерно столько же новостроек будет введено за счет средств инвесторов.

К новому жилью - школа

"Щербинка - район Новой Москвы, где активно возводится жилье, сюда переезжает все больше молодых семей. Поэтому школа-новостройка очень востребована, а из-за близости к жилым комплексам до нее удобно добираться детям. Новый корпус школы № 2117 на 550 учеников был построен на месте старого снесенного здания", - сообщили в пресс-службе, отметив, что финансирование строительства осуществлено за счет бюджета Москвы в рамках городской адресной инвестиционной программы.

В новом четырехэтажном здании площадью 9,2 тыс. кв. м будут заниматься школьники 6-11-х классов. Учебные кабинеты по естественным наукам здесь совмещены с зоной практикума по физике, химии, биологии. Также есть кабинет информационных технологий с возможностью расширения до IT-полигона, кабинеты технического черчения и моделирования, иностранного языка и другие учебные кабинеты, предусмотрена специальная аудитория для проведения лекций по предметам естественно-научного цикла. В настоящее время завершается оснащение новостройки мебелью и технологическим оборудованием.

Кроме того, распоряжении учащихся будут два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, трансформируемой системой кресел и современным мультимедийным оборудованием, медицинский блок и столовая. В библиотеке-медиатеке с читальным залом ученики получат возможность работать с электронными книгами, выполнять домашние задания, заниматься поиском информации для исследований и проектов, готовиться к диагностическим работам, используя ресурсы московской электронной школы (МЭШ) и других образовательных платформ. Школьники смогут посещать шахматный класс, занятия изобразительным искусством и другие кружки дополнительного образования, для которых предусмотрены специальные помещения. В школе обустроена зона отдыха учащихся, включая кабинет релаксации.

На школьном дворе размещены спортивные тренажеры и комплексная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол. Высажены кустарники, разбиты газоны и цветники. На входе в школу установлены подъемники, в самом здании есть лифты для маломобильных учеников, в коридорах размещены информационные стенды для слабовидящих.

Школа № 2117 была основана в 1951 году, сегодня в ее состав входят три школьных здания, включая новый корпус, и шесть зданий для дошкольников, включая здание-новостройку на Индустриальной улице. В школе обучаются почти 3,7 тыс. детей школьного и дошкольного возрастов, работают 325 учителей и воспитателей.