{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дожди и грозы придут в Москву 26 августа

Дневная температура составит 19-21 градус
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дожди и грозы ожидают москвичей 26 августа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве будет ложбинная, циклоническая циркуляция, потому будет облачно и дождь. Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности", - рассказал он.

По словам Вильфанда, днем также прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. "Облачно, солнышка не будет. Максимальная температура днем будет 19-21 градус", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в Подмосковье небольшие дожди начнутся уже во второй половине дня в среду.

Дворкович: карбоновые полигоны привлекают людей к теме воздействия на окружающую среду
Председатель фонда "Сколково" выразил надежду, что в обсуждение этой темы будут вовлечены не только институты РАН, но и широкий круг технологических предпринимателей, городских сообществ
Читать полностью