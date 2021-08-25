Дожди и грозы придут в Москву 26 августа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Дожди и грозы ожидают москвичей 26 августа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве будет ложбинная, циклоническая циркуляция, потому будет облачно и дождь. Наиболее заметный дождь прогнозируется в ночь на четверг, будут даже условия для грозовой деятельности", - рассказал он.

По словам Вильфанда, днем также прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь. "Облачно, солнышка не будет. Максимальная температура днем будет 19-21 градус", - отметил он.

По данным Гидрометцентра, в Подмосковье небольшие дожди начнутся уже во второй половине дня в среду.