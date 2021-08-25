В Карелии создадут коллекцию генотипов карельской березы для сохранения ее генофонда

ТАСС, 25 августа. Коллекцию генотипов карельской березы создадут в Олонецком питомнике в Карелии. На площади в 1,4 га будет высажено не менее 600 экземпляров дерева, для сохранения его генофонда, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Коллекция предназначена для использования в научно-исследовательской работе и последующего выращивания посадочного материала карельской березы (путем клонального микроразмножения) для создания плантаций. Работы по созданию коллекции планируется провести в Олонецком питомнике на площади 1,4 га, где высадят не менее 600 штук экземпляров этого уникального дерева", - говорится в сообщении.

Карельская береза - разновидность березы повислой с характерными утолщениями на стволе. Ценится за узорчатую древесину с особой текстурой и красивым рисунком.

В регионе также планируют большой объем работ по лесовосстановлению. На 2021 год они запланированы на площади 28 165 га, в том числе посадка леса на 6 664 га. В ряде районов, пострадавших от лесных пожаров, дополнительная высадка насаждений проводится в рамках акции "Сохраним лес".

По данным региональных властей, с начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 298 лесных пожаров на общей площади 20,5 тыс. га, 57% всех пожаров потушены в первые сутки с момента обнаружения. Основной причиной их возникновения стало неосторожное обращение граждан с огнем (72%). К настоящему времени на территории республики установился 1-2 класс пожарной опасности по условиям погоды.