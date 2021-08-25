Эксперт: кондиционеры комнатного типа могут увеличить риск распространения коронавируса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Работа кондиционеров комнатного типа (сплит-систем) в местах массового скопления людей может может увеличить риск распространения коронавируса, поэтому их использование следует свести к минимуму, отдав предпочтение естественной вентиляции. Об этом в среду журналистам сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

"Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля", - сказал эксперт.

Чтобы снизить риск распространения коронавируса в местах массового скопления людей, таких как магазины, учреждения культуры, образовательные учреждения, медицинские организации, общественный транспорт и других, использование кондиционеров комнатного типа необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах, добавил Чуланов.

"Использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски", - заключил он.