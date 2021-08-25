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ГИБДД начала проверки курганских автошкол из-за увеличения числа нарушений

В течение трех дней полицейские проверят все учебные транспортные средства

ТАСС, 25 августа. Курганское управление ГИБДД начало проверки автошкол региона из-за увеличения числа нарушений при обучении и подготовке водителей. Об этом сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения регионального ведомства.

"В текущем году в Зауралье увеличилось количество нарушений требований законодательства РФ мастерами производственного обучения при подготовке кандидатов в водители, а также должностными и юридическими лицами, осуществляющими образовательную деятельность по подготовке водителей транспортных средств. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории региона в период с 25 по 27 августа 2021 года проводится профилактическое мероприятие "Учебный автомобиль". В течение трех дней полицейские проверят все учебные транспортные средства: от технического состояния машины до документов мастеров вождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также будет организована проверка экзаменационных транспортных средств перед их выходом на экзаменационные маршруты в условия городской среды.

Ранее при этом местные СМИ сообщали массовых жалобах на курганских инспекторов от кандидатов в водители на то, что они не могут сдать экзамены на водительские права.

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