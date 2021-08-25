Мальчик с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу за сексуальную эксплуатацию

ТАСС, 25 августа. Спенсер Элден, в возрасте четырех месяцев появившийся на обложке альбома группы Nirvana Nevermind, во вторник подал иск на музыкантов в федеральный суд Лос-Анджелеса, заявив, что его изображение нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии. Об этом во вторник сообщил портал Deadline.

На обложке альбома, вышедшего в 1991 году, изображен обнаженный младенец, плывущий под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.

В иске Элден заявляет, что "его личность и имя навсегда будут связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которой он подвергся будучи несовершеннолетним, которая распространялась и продавалась по всему миру с его детских лет и по настоящее время". Согласно претензии, ответчики умышленно создали и распространили материалы с детской порнографией, а также не предприняли никаких мер для защиты Элдена и предотвращения его сексуальной эксплуатации и продажи изображения.

По данным портала, родители Спенсера Элдена не подписывали разрешение на использование фотографии своего сына, а сам Элден, согласно сведениям журнала Variety, не получал никаких выплат сверх $200, полученных его родителями в день съемки.

Элден подал иск против 17 ответчиков, среди которых, как сообщает Variety, бывшие участники группы, фотограф, а также звукозаписывающие компании, в том числе Universal Music Group. От каждого ответчика Элден требует компенсацию в размере $150 тыс.

Nirvana была создана Куртом Кобейном и бас-гитаристом Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых ярких представителей альтернативной сцены Сиэтла и музыкального стиля "гранж". Nirvana становилась лауреатом премий Грэмми, American Music Awards и других.