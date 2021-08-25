В Крыму на линейки 1 сентября допустят только вакцинированных родителей первоклашек

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение допускать в школы региона на линейки 1 сентября только родителей первоклашек по QR-коду о вакцинации от коронавируса, сообщила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик на совещании оперштаба региона.

"Праздничный день - 1 сентября, День знаний, - должен пройти для всех детей, но в разобщенном формате. Для первых классов линейка проводится в параллелях на свежем воздухе. На линейку будут допущены только те родители, которые представят QR-код о вакцинации и будут находиться в маске, соблюдая социальную дистанцию. В школах будут организованы пункты пропуска родителей", - сказала Лаврик.

По ее словам, первый урок для школьников 1 сентября будет посвящен теме "Современная российская наука".

По данным оперштаба региона, всего с начала пандемии зарегистрировано более 67 тыс. случаев заражения, выздоровели более 58 тыс. человек, умерли более 2,1 тыс. пациентов.