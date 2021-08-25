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Памфилова сообщила, что более 55% членов избиркомов по всей РФ привиты от коронавируса

По словам председателя Центризбиркома, 36 региональных комиссий перешли планку в более чем 60% вакцинированных

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что на данный момент более 55% сотрудников избирательных комиссий по всей стране вакцинировались от коронавируса.

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"По поводу того, как идет вакцинация. На сей момент она у нас в избиркомах превысила 55%", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, 36 региональных комиссий "перешли планку уже далеко за 60% вакцинированных". "И есть где-то почти 60% регионов, которые переходят за 50% вакцинированных", - отметила глава ЦИК.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияПамфилова, Элла АлександровнаПандемия COVID-19
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