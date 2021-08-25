Лавров в Вене возложил цветы к памятнику советским воинам-освободителям

ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.

Церемония стала первым пунктом программы его официального визита в Австрию. Министр пробудет в австрийской столице 25-26 августа.

Военный оркестр исполнил гимны Российской Федерации и Австрии. После этого к монументу с именами павших был возложен венок в цветах российского флага и с лентой с надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".

На церемонии также присутствовали руководитель протокола МИД Австрии, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Монумент советским солдатам был открыт в 1945 году в память о 17 тысячах советских солдат, погибших во время операции по освобождению Вены. Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской военной флотилии.