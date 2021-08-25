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Смена власти в Афганистане

Фальков: вузы РФ готовы организовать дистанционное обучение для студентов из Афганистана

Глава Минобрнауки сообщил, что в России учатся более 1 400 студентов из этой страны

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Российские вузы готовы организовать дистанционное обучения для студентов из Афганистана, если они не смогут выехать в Россию на обучение, сообщил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков журналистам в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске.

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"Что касается студентов из Афганистана, у нас их больше 1 400, часть из них находятся здесь, часть - там. Мы сейчас посмотрим, изучаем. Что касается дистанционного обучения, здесь никаких исключений для студентов из Афганистана нет. Тем из них, кто не сможет въехать, вузы готовы будут организовать удаленное обучение", - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что для желающих покинуть Афганистан россиян планируется организовать несколько чартерных рейсов.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны и призвал к вооруженному сопротивлению талибам.

Теги
АфганистанРоссияФальков, Валерий НиколаевичСмена власти в Афганистане
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