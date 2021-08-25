Специалисты намерены заново исследовать останки парома "Эстония" осенью

ТАЛЛИН, 25 августа. /ТАСС/. Новое исследование в районе крушения затонувшего в 1994 году парома "Эстония" будет проведено этой осенью. Об этом в среду сообщил газете Eesti Ekspress руководитель эстонского Центра расследований в области безопасности Рене Арикас.

Предполагается картографировать все лежащие возле остова судна металлические предметы. "Мы найдем все, что больше кофейной кружки", - сказал Арикас.

Швеция и Эстония в июле провели предварительное изучение останков парома с целью подготовки к более тщательному их исследованию в следующем году. Над этим в течение десяти дней работали 28 специалистов из Эстонии, Швеции и Финляндии на борту многофункционального ледокола EVA-316 и исследовательского судна Electra af Asko. Эксперты установили, что паром сильно поврежден.

В сентябре 2020 года правительство Эстонии предложило провести новое совместное с Финляндией и Швецией расследование обстоятельств крушения в связи с обнаружением в корпусе новой пробоины. Ее отыскала съемочная группа телеканала Discovery, которая снимала документальный фильм о трагедии. В мае правительство Эстонии выделило €1,6 млн на исследование останков парома.

Паром "Эстония" затонул в ночь на 28 сентября 1994 года в Балтийском море, в 35 км к юго-востоку от острова Утё. Судно выполняло регулярный грузо-пассажирский рейс из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек погибли 852, это стало одним из крупнейших в XX веке кораблекрушений мирного времени.