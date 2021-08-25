Температура в Подмосковье в ночь на 25 августа опустилась до 2,4 градуса

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Температура в ночь на 25 августа опустилась до 2,4 градуса тепла в Волоколамске, в Клину - до 3,1 градуса тепла, в Можайске - до 4,4 градусов тепла. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По данным Росгидромета, в Волоколамске температура минувшей ночью опустилась до 2,4 градуса, в Клину - 3,1 градуса, в Можайске - 4,4 градуса. Низкие температуры, произносишь уже, поеживаясь", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшую ночь такой низкой температуры не ожидается, так как будет идти адвекция теплого воздуха.