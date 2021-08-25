МИД Молдавии: пассажиры перевернувшегося в Киеве автобуса продолжат путь в Москву

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Пассажиры автобуса Кишинев - Москва, который минувшей ночью перевернулся на одной из улиц Киева, получили медицинскую помощь и планируют продолжить путь в РФ на другом транспортном средстве. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

"Согласно информации, полученной от местных властей, в результате аварии несколько пассажиров получили травмы, восемь человек, в том числе четверо детей, были доставлены для обследования в местную больницу. Как проинформировали представители патрульной полиции Украины и МЧС, впоследствии все восемь человек отказались от госпитализации. На данный момент в сторону Киева направляется другой автобус, который доставит их в Москву", - уточнили в ведомстве.

По данным издания "Киев. Оперативный", ночью на спуске с улицы Телиги водитель автобуса Setra не справился с управлением и въехал в бордюр, из-за чего машина перевернулась на бок. В автобусе находились граждане Молдавии, России и Украины.