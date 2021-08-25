Песков: для включения "Дождя" в реестр иноагентов были существенные основания

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минюст имел основания для включения телеканала "Дождь" в реестр СМИ - иностранных агентов, о выборочном применении закона речь не идет. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не считаю, что это выборочное применение закона, там были существенные основания для принятия таких решений", - подчеркнул Песков. Оставшиеся вопросы по этой теме он рекомендовал адресовать Минюсту. Пресс-секретарь президента отметил, что ведомство при принятии такого решения выполняло положения закона.

20 августа Минюст включил в реестр иноагентов телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America - филиала российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.