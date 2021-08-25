В России в начале сентября пройдет серия акций "Вперед к знаниям"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Серия акций "Вперед к знаниям" пройдет 1-4 сентября по всей стране в рамках марафона "Новое знание". Об этом сообщила в среду пресс-служба Росмолодежи.

"С 1 по 4 сентября в рамках II федерального просветительского марафона "Новое знание" общества "Знание" по всей стране пройдет серия мероприятий "Вперед к знаниям". Для школьников, студентов и всех желающих запланированы образовательные интенсивы, тематические уроки. Волонтеры соберут канцелярские принадлежности для детей из малообеспеченных семей и книги для сельских библиотек. Школьники запишут мини-урок и скажут спасибо своим учителям", - говорится в сообщении.

В Росмолодежи уточнили, что в рамках серии акций учителя, специалисты, волонтеры, известные спикеры проведут лекции, образовательные интенсивы и тематические уроки "Знай село". "Резиденты арт-кластера "Таврида" выступят с выездными концертами в сельских школах по всей России. Активисты клубов молодых семей организуют субботники", - отмечается в пресс-релизе.

Волонтеры-медики совместно с Российским Красным крестом проведут мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, профилактике заболеваний и профориентации школьников в отдаленных населенных пунктах, рассказали в ведомстве.

Второй марафон "Новое знание" будет приурочен ко Дню знаний. В роли лекторов и наставников выступят свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, авторитетных врачей. Также в мероприятии примут участие звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели.

Первый марафон прошел в мае, его трансляции в интернете набрали свыше 70 млн просмотров.