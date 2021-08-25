Дворкович: карбоновые полигоны привлекают людей к теме воздействия на окружающую среду

НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Карбоновые полигоны позволяют вовлечь большую аудиторию в обсуждение темы измерений антропогенного воздействия на окружающую среду. Они также способствуют созданию атмосферы доверия между научным и предпринимательским сообществами, сообщил в среду председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

"Карбоновые полигоны - это хорошая инициатива, так как позволяет вовлечь широкое сообщество в тему измерений, оценки воздействия разных видов человеческой активности на окружающую среду, климатические изменения", - сказал он.

Дворкович выразил надежду, что в эту работу будут вовлечены не только институты РАН, но и широкий круг технологических предпринимателей, городских сообществ. Это, по его словам, позволит создать атмосферу доверия. Он подчеркнул, что ученые могут предложить большой спектр измерительных методов, чтобы более точно оценивать влияние человечества на климат. Однако измерения должны заслуживать доверия не только среди ученых, но и среди широкой общественности.

Председатель фонда добавил, что необходимо внедрять комплексные решения с участием бизнеса и науки. Благодаря достижениям российской экономики возможно концентрировать большие ресурсы на серьезных проектах в таких отраслях как металлургия, удобрения и химия в целом. Готовность компаний вкладывать ресурсы дает надежду, что энергопереход возможно осуществить в разумный период времени и рациональным способом, отметил он.

"Технопром-2021" проходит в рамках Года науки и технологий с 25 по 27 августа в Новосибирске. Форум собрал в очном формате более 2 тыс. участников, также порядка 220 спикеров и модераторов присоединились к форуму по видеосвязи. В мероприятии принимают участие представители 20 стран, в том числе Китая, Франции, Казахстана, Южной Кореи и Ирана. Основные темы обсуждения - технологическое развитие, цифровизация и "зеленая" повестка, а также поиск эффективных форм взаимодействия науки, бизнеса и государства для внедрения передовых разработок во все сферы жизни и производства. Форум проходит в восьмой раз. Он зарекомендовал себя как площадка для вынесения в повестку ключевых вопросов научно-технологической политики страны.