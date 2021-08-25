Фотографа, снимавшего мотоциклиста из багажника машины в Москве, оштрафовали

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД оштрафовали на 1 тыс. рублей фотографа, который снимал мотоциклиста во время движения, сидя в багажнике впереди едущей машины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Нарушитель установлен и привлечен к административной ответственности. На него составлен протокол по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля)", - говорится в сообщении. Санкция этой статьи предусматривает только одно наказание - штраф в 1 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что столичная Госавтоинспекция начала проверку после размещения в сети видеоролика, на котором фотограф снимал мотоциклиста из багажника машины, ехавшей на большой скорости на дублере Ленинградского проспекта в Москве.