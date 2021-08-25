Таганрог включат в туристическую макротерриторию "Юг"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Город Таганрог будет включен в туристическую макротерриторию "Юг", которая будет создана в рамках национального проекта по развитию туризма. Об этом на заседании правительства Ростовской области сообщил министр экономического развития региона Максим Папушенко.

"Сейчас по поручению [заместителя председателя правительства РФ Дмитрия] Чернышенко в рамках нацпроекта будет формироваться комплексный мастер-план макротерриторий. Одна из макротерриторий - это "Юг". Нам уже дали ответ по нашей инициативе, что Таганрог планируют включать в мастер-план макротерритории", - сказал Папушенко.

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что на создание мастер-плана будет направлено около 140-150 млн рублей. Для его разработки будут привлечены специалисты, которые уже работали над созданием таких документов. "Без мастер-плана по развитию города нам будет очень сложно реализовать в полной мере задачи, которые мы перед собой ставим. Такая работа проводится сейчас с ДОМ.РФ. Именно наличие мастер-плана позволяет выйти на устойчивую поддержку, в том числе и федерального центра, города Таганрога как туристического центра", - сказал губернатор.

По словам министра, власти фиксируют кратное увеличение числа туристов, приезжающих в Таганрог. Только в июне 2021 года город посетили, воспользовавшись услугами средств размещения, более 100 тыс. человек. По итогам 2020 года Таганрог принял 100 тыс. гостей. В ближайшие годы власти рассчитывают увеличить туристический поток в город в четыре раза.

На нацпроект по туризму в 2021 году запланировано 39 млрд рублей средств федерального бюджета. Субсидии регионам на создание обеспечивающей инфраструктуры будут направляться под конкретные проекты. Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщал, что в этом году планируется разработать три пакета документов территориального планирования для развития туристических территорий.

Таганрог был основан Петром I на берегу Азовского моря в 1698 году. Свое название он получил по мысу Таганий Рог, на котором расположен город. Таганрог стал первой военно-морской базой России и первым российским портом, построенном на морском побережье. В 2011 году Таганрогу было присвоено звание "Город воинской славы". В конце 2020 года Голубев сообщал, что при разработке дорожной карты по развитию туризма в Таганроге приоритет отдан сохранению уникальной культурно-исторической среды города.