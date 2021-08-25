В Роскачестве рассказали, какой смартфон лучше всего подойдет школьнику

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Эксперты Роскачества назвали ударопрочность, емкую батарею и приемлемую цену необходимыми качествами для смартфона школьника. Об этом в среду сообщили в пресс-службе организации.

"Современному ребенку нужен современный смартфон, который поможет ему в обучении, и будет отвечать как минимум трем важнейшим качествам: ударопрочность, чтобы выдержать неизбежные падения на переменах, надежная емкая батарея (чтобы родитель всегда мог связаться со своим ребенком), приемлемая цена на случай частых потерь", - говорится в сообщении.

В Роскачестве уточнили, что по итогам испытаний на прочность в июле 2021 года самыми успешными противоударными смартфонами были признаны OnePlus 6, Honor 10 и Blackview BV9500. В то время как наилучшую устойчивость к воде продемонстрировали Sony Xperia 10 II, Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S8+.

Самыми хрупкими были названы Huawei Mate Xs 5G, Samsung Galaxy A50, Samsung Galaxy Note10 Lite, Samsung Galaxy A70 и Samsung Galaxy A80, добавили эксперты.

По результатам проведенных в июне 2021 года испытаний смартфонами с наиболее емкой батареей были названы Realme 7 или 8 Pro (128GB), которого хватает на 38,5 часов работы смартфона при максимальной яркости экрана, при пониженной яркости - на 46 часов. Кроме того, в список вошли Xiaomi Poco F3 (128GB), 35 часов работы на максимальной яркости, 40 часов - при пониженной яркости, OnePlus Nord N10 5G (128GB), который также работает 35 часов на максимуме и 41,5 часа при пониженной яркости.

Лучшими по соотношению цена/качество эксперты назвали устройства от Xiaomi, а также Realme 8 Pro.