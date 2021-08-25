Дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тыс. человек

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Более 660 врачей и почти 800 сотрудников среднего звена не хватает учреждениям здравоохранения Алтайского края. Дефицит ежегодно растет, сообщил ТАСС министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"Сегодня в отрасли работает более 8 тысяч врачей и около 22 тысяч средних медицинских работников. Дефицит кадров, рассчитанный на объемы медицинской помощи и прикрепленное население, составляет по врачам 661 человек, по среднему медицинскому персоналу - 789 человек. <…> В связи с тем, что 27% врачей и 17% среднего медперсонала - это лица пенсионного возраста, дефицит кадров ежегодно растет", - сказал Попов.

Он отметил, что наиболее востребованы терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи и травматологи. Отмечается потребность в кадрах скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской служб.

"В период пандемии усилилась потребность в инфекционистах, пульмонологах и эпидемиологах. <…> Мы ежегодно увеличиваем приток молодых специалистов в отрасль, совершенствуем существовавшие ранее механизмы привлечения кадров и вводим новые. Однако отток превышает приток. Для Алтайского края в целом характерна миграционная убыль", - сказал министр.

По словам Попова, в рамках программ "Земский доктор" и "Сельский фельдшер" в крае с 2012 года получили компенсационные выплаты по 1 млн и 1,5 млн рублей 1 тыс. 264 врача, трудоустроившихся в медицинские организации региона, а также 239 фельдшеров. Размер выплат для них составил от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Кроме того, в регионе медработникам компенсируют расходы на оплату аренды жилья. Такие выплаты получают 103 медработника.