{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Папа Римский назвал паралимпийцев воплощением мужества

Спортсмены демонстрируют, как преданность спорту помогает преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности, подчеркнул Франциск

ВАТИКАН, 25 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в среду по окончании коллективной аудиенции в Ватикане назвал участников XVI летних Паралимпийских игр воплощением мужества.

"Вчера в Токио начались Паралимпийские игры. Я шлю привет спортсменам и благодарю их за то, что они преподносят всем свидетельство надежды и мужества, - приводит его слова телеканал Rai News 24. - Они демонстрируют, как преданность спорту помогает преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности".

Церемония открытия Паралимпийских игр прошла в Токио 24 августа.

Теги
Франциск (Папа Римский)Паралимпиада в Токио
Путин выступил за создание позитивного образа педагога в СМИ
Президент заверил, что власти будут работать по этому направлению
Читать полностью