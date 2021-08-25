Папа Римский назвал паралимпийцев воплощением мужества

ВАТИКАН, 25 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в среду по окончании коллективной аудиенции в Ватикане назвал участников XVI летних Паралимпийских игр воплощением мужества.

"Вчера в Токио начались Паралимпийские игры. Я шлю привет спортсменам и благодарю их за то, что они преподносят всем свидетельство надежды и мужества, - приводит его слова телеканал Rai News 24. - Они демонстрируют, как преданность спорту помогает преодолеть, казалось бы, непреодолимые трудности".

Церемония открытия Паралимпийских игр прошла в Токио 24 августа.