Системы водоснабжения модернизируют в 15 селах Волгоградской области до конца 2022 года

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Власти Волгоградской области намерены за два ближайшие года модернизировать изношенную систему водоснабжения в 15 населенных пунктах Палласовского района, средства на эти цели направят из бюджета региона. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе обладминистрации по итогам рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в муниципалитет.

"В Палласовском районе проведут масштабную модернизацию системы водоснабжения сельского поселения Ромашковского, запланировано приобретение спецтехники для подвоза воды в сельские поселения Эльтонское, Революционное, Степновское, Кайсацкое, Приозерное и установка станций доочистки воды в поселках Венгеловка, Путь Ильича, Золотари, Эльтон, Савинка, Кумысолечебница, Ромашки, хуторе Прудентов. Также будет проведена реконструкция водоснабжения села Савинка", - сказали в пресс-службе.

Модернизация системы водоснабжения коснется 15 населенных пунктов сельской глубинки, на это направят порядка 300 млн рублей из областного бюджета, уточнили в пресс-службе.

В Палласовском районе реализован целый комплекс мероприятий, направленный на повышение качества жизни населения, но остается еще много вопросов, большинство которых связано с засушливыми климатическими условиями, обеспечением питьевой водой. "Эту проблему необходимо решать последовательно, заниматься закачкой, расчисткой, чтобы вода обеспечивала хозяйственную деятельность и жизнь людей. Поэтому мы ставим задачу по обеспечению качественной питьевой водой населенных пунктов Палласовского района и всего Заволжья", - приводит пресс-служба слова Бочарова.

По данным администрации региона, за год на территории района построен питьевой водопровод в поселке Красный Октябрь, в посёлках Комсомольский и Вишневка установлены станции доочистки воды, завершен очередной этап расчистки реки Яма.