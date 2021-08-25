Приморье покажет на ВЭФ фильмы об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Приморский край на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) с помощью интерактивных инсталляций представит логистические проекты, высокотехнологичные производства, а также продемонстрирует фильмы о путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

"В этом году концепция приморской экспозиции - "Международный терминал". Это название отражает тот факт, что Приморье является главным логистическим узлом Дальнего Востока и перспективным туристическим регионом. Основной павильон остается в форме ракушки и будет поделен на терминалы. С помощью интерактивных инсталляций создается единый маршрут, который позволит посетителю подробно ознакомиться с Приморским краем", - говорится в сообщении.

Так, в Terminal Primorye гости выставки ознакомятся с основными транспортными маршрутами региона, развитием аэропорта Владивостока, Транссиба, Северного морского пути, Восточного порта и другими транспортно-логистическими проектами. Новые масштабные строительные проекты во Владивостоке представят в Development Terminal. В Innovations Terminal презентуют высокотехнологичные производства на территории Приморья. Это, в том числе, научно-производственная группа компаний "Арника", Находкинский завод минеральных удобрений, компании "Газпром гелий сервис", "Русский минтай" и Владивостокский морской торговый порт.

В Arseniev Terminal планируется создать интерактивное пространство для представления удэгейской народности и легенд, связанных с ней. Посетители смогут посмотреть мультимедийную презентацию и фильмы о знаменитом путешественнике Владимире Арсеньеве к 150-летию со дня его рождения. В шоуруме Made in Primorye можно будет оценить и приобрести сувениры, мед, конфеты и дизайнерскую одежду местных производителей под брендом "Сделано в Приморье".

На территории экспозиции также будет возведен Resto Terminal - летнее кафе под открытым небом, где будут подавать горячие и холодные напитки (в том числе на основе приморских дикоросов), а также закуски дальневосточной кухни. Рядом с основным павильоном также появится сцена, на которой планируются выступления приморских музыкальных коллективов. Вечером она будет превращаться в кинотеатр, где будут демонстрировать короткометражные фильмы, снятые в Приморском крае.

О форуме

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.

На полях форума пройдет традиционная выставка "Улица Дальнего Востока". На ней представят экспозиции все 11 российских дальневосточных регионов. Организатор выставки - Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпредства президента РФ в ДФО. Она откроется 2 сентября и будет доступна для гостей и участников форума до 4 сентября. 5 и 6 сентября выставку смогут посетить все желающие жители Владивостока.