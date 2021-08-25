НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал недопустимым безосновательное перепрофилирование детских лагерей отдыха. Свою позицию глава государства обозначил в среду на встрече с представителями общественности, комментируя слова одного из ее участников о том, что многие детские летние оздоровительные лагеря находятся на грани закрытия из-за повышенных к ним требований.

Президент согласился с актуальностью темы перепрофилирования организаций детского отдыха на фоне усиленных проверок со стороны контролирующих органов.

"После трагедий, о которых знает вся страна, я давал поручение осуществлять дополнительные проверки, связанные с функционированием этих организаций. Конечно, это дополнительная нагрузка, но неизбежная. Мы точно должны понимать и знать, что происходит в этих организациях, и сделать все для обеспечения безопасности детей", - подчеркнул Путин.

"Хотя все это должно происходить в нормальном режиме, без необоснованной нагрузки на эти организации. Также и просто безосновательное перепрофилирование является недопустимым. Обещаю, что мы этим займемся", - сказал он.

Ранее глава государства уже обращал внимание на тему организации детского отдыха, назвав этот вопрос "важнейшей задачей для страны". Так, на совещании с правительством 2 июня Путин, обратившись к участникам встречи, заявил: "Прошу вас всех по своим линиям деятельности иметь в виду, что это важнейшая задача для страны в целом, для всех уровней власти, управления". Он пояснил, что имеет в виду "и транспорт, и энергетику, и МЧС, и Росгвардию, и МВД, и другие ведомства", в том числе региональные. "[Необходимо] чтобы все чувствовали меру своей ответственности при организации этой работы. Пожалуйста, обратите внимание, это важнейшее для всех нас направление работы на летний период", - указал президент.

Согласно данным, которые приводил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, летним отдыхом в 2021 году планировалось охватить порядка 6,5 млн детей.