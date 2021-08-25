Путин заявил о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Российские власти намерены совершенствовать систему оплаты труда педагогов, однако в данном вопросе важно учитывать и бюджетные возможности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в среду.

Одна из участниц мероприятия предложила повышать престиж профессии учителя в обществе. По ее мнению, для этого нужно подумать о дополнительных мерах поддержки молодых преподавателей, а также правильно освещать педагогическую работу в СМИ. Как считает глава государства, эти предложения являются правильными.

"Прежде всего, конечно, нужно совершенствовать систему оплаты труда. Я сейчас не буду вдаваться в детали, чтобы некоторых наших коллег из правительства не пугать, но здесь есть определенные планы. Надо их реализовывать, исходя, конечно, из бюджетных возможностей. Но мы будем делать это и дальше", - сказал Путин, говоря о мерах, которые помогли бы поднять престиж профессии педагогов.

Он отдельно остановился на упомянутой выплате в 5 тыс. рублей за классное руководство. "Это просто, так скажем, лишь небольшие деньги. Будем считать, что это просто значок за эту важную сферу работы, - отметил президент. - Но нам нужно системно реализовывать стоящие перед нами вопросы в социальных областях, в том числе и в сфере образования. Мы будем это делать безусловно".

Помимо этого, как считает Путин, важно "поддерживать тех, кто приходит на работу в отрасль". Он напомнил, что некоторые меры для этого уже приняты. К примеру, студенты старших курсов сегодня имеют возможность заниматься педагогической деятельностью, могут начинать работать в школе.

По мнению главы государства, это очень важно для того, чтобы молодые люди "заранее почувствовали на практике, что это такое". "И душой прилипли бы в хорошем смысле слова к этой профессии, к детям", - сказал Путин, добавив, что власти и далее будут поддерживать молодых педагогов.