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Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога

Президент напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею объявить 2023 год в России Годом педагога. С таким предложением в ходе встречи главы государства с представителями общественности выступила одна из участниц мероприятия Екатерина Гришина.

"Это хорошая идея, хорошее предложение", - сказал президент.

Путин напомнил, что в 2023 году в России будут отмечать 200-летие со дня рождения русского педагога Константина Ушинского. "Это один из основателей российской педагогики. Нужно так и сделать - 2023 год объявить Годом педагога", - сказал Путин, поблагодарив участницу встречи за предложение.

Теги
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