Путин назвал важными вопросами доступность и качество школьного образования

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает вопросы качества и доступности школьного образования важными для всего российского общества.

"Школьное образование, его качество, доступность - это вопросы, важные для всего нашего общества и практически для каждой российской семьи, - сказал глава государства в среду во время общения с педагогами, учениками и родителями в преддверии нового учебного года. - Мы все учились в школе, выбрали свою дорогу в жизни. Время идет очень быстро, несколько лет проходит, и те, кто недавно сами ходили в школу или институт, уже провожают своих детей в первый класс".

Путин отметил, что хотел бы послушать "людей, которые работают в отрасли непосредственно", а также самих школьников, чтобы "подпитаться информацией". Он добавил, что ему интересны предложения, которые могли бы изменить школьную жизнь к лучшему.

По словам Путина, вопросы школьного образования и воспитания неразрывно связаны. "То, какой должна быть современная школа, ее инфраструктура, оснащение, уровень обучения, организация внешкольного образования, кружков, спортивных секций - все это важно. Здесь важен не только труд учителя, но и участие самих учеников и, безусловно, родителей. Только общие дела могут создать школу, в которой интересно учиться, которая притягательна своими возможностями в раскрытии талантов ребят, в подготовке их ко взрослой жизни", - убежден президент.

Он поздравил участников встречи с предстоящим началом нового учебного года.

После встречи с общественностью Путин проведет по видеосвязи заседание президиума Госсовета по вопросам общего образования.