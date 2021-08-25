В Приморье впервые выполнили операцию по пересадке почки

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Врачи Приморской краевой клинической больницы № 1 провели первую в регионе операцию по пересадке почки. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава РФ.

"25 августа врачи Приморской краевой клинической больницы № 1 впервые в истории региона выполнили трансплантацию почки. Сразу за первой операцией последовала вторая. Важно отметить, что подготовка специалистов позволила выполнить обе операции, используя органы от посмертных доноров, в то время как в абсолютном большинстве случаев реализация трансплантационной программы начинается с родственных пересадок", - говорится в сообщении.

Приморье стало 33 субъектом Российской Федерации, где выполняют трансплантацию почки. Расширение трансплантационной программы позволяет производить необходимые операции непосредственно в субъекте, что, в том числе, позволяет сокращать время ожидания операции пациентом. Ранее в пресс-службе регионального минздрава сообщали, что ближайший медцентр, где выполняют такие операции, находится в Сибири.

По данным Минздрава РФ в листе ожидания на пересадку почки на Дальнем Востоке состоят около 30 человек. В перспективе в Приморской краевой больнице также планируется проведение трансплантаций печени, сердца и легких.

Состояние прооперированных пациентов стабильное. В ближайшие дни они будут находиться под наблюдение медиков.

Повышение доступности медицинской помощи является одной из задач национального проекта "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Нацпроект предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.