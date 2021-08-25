Путин считает, что будущее России создается руками и талантом педагогов

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Педагоги создают и укрепляют будущее России, их труд гораздо глубже, чем "услуга" в бытовом ее понимании. Такое мнение выразил в среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

Одна из участниц мероприятия предложила повышать престиж профессии учителя в обществе. Она обратила внимание на то, что сейчас труд педагогов приравнивается к "услуге", хотя за ним стоит в том числе наставничество и дружба. "Я думаю, вы со мной согласитесь - в самом слове "услуга" ничего обидного и плохого нет", - отреагировал Путин, пояснив, что часто слышит подобные жалобы и от представителей других профессий, в том числе врачей.

Как считает глава государства, педагогический труд "гораздо глубже, чем то, что мы часто понимаем в бытовом смысле под понятием "услуга". "Конечно, это содержательная, большая, глубокая, важнейшая работа для общества. Потому что - не хочется штампами говорить, но вы создаете будущее страны, укрепляете его. Вашими руками, вашим талантом будущее создается", - пояснил он.

По мнению президента, если понятие "услуга" применительно к учительскому труду не устраивает педагогов, от него стоит уходить.