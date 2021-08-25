Путин считает, что мужское начало является базовой основой в многодетных семьях

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. ТАСС/. Мужское начало в многодетных семьях является базовой основой. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

"Мужское начало в многодетных семьях чувствуется, оно является базовой основой для большой семьи", - сказал Путин, беседует с многодетным отцом из Нижнего Новгорода в режиме видеоконференции.

Комментируя предложение своего собеседника учредить в России День отца, российский лидер сказал: "Я всячески буду поддерживать то, что вы делаете, в том числе и то, что касается Дня отца, о котором вы только что сказали. Обязательно с коллегами это обсудим".

По его словам, "роль мужчины в воспитании детей - и мальчиков, и девочек - чрезвычайно важна".

"Когда я встречаюсь с многодетными семьями, может быть, меня будут потом критиковать за это, но я скажу, что мамы в этих многодетных семьях строгие, организованные, а отцы, наоборот, спокойные, мягкие, уравновешенные. Я много лет уже встречаюсь с многодетными семьями по праздникам, и всегда у меня складывается такое впечатление", - поделился Путин.