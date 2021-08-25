Польский депутат попытался прорваться к мигрантам на границе, чтобы передать им помощь

ВАРШАВА, 25 августа. /ТАСС/. Депутат Сейма (нижней палаты парламента) Польши от оппозиционной Гражданской коалиции Франчишек Стерчевский попытался прорваться через кордон на польско-белорусской границе, чтобы оказать помощь кочующим там уже третью неделю мигрантам. Кадры инцидента показало в среду Польское телевидение.

На записи видно, как депутат с синим пакетом с провизией и лекарствами пытается подойти к лагерю мигрантов. Сотрудники пограничной охраны не позволили ему это сделать. Тогда парламентарий попытался прорваться к мигрантам бегом, ему удалось обойти несколько сотрудников силовых структур и пробежать несколько метров. Не достигнув цели, Стерчевский споткнулся и упал, после чего его настигли пограничники.

Этот инцидент вызвал в Польше волну комментариев. Представители правящей партии критикуют депутата, обвиняя его в недостойном парламентария поведении. Оппозиция поддерживает своего соратника, критикуя власти, которые не пропускают мигрантов в Польшу и не позволяют оказывать им материальную помощь с польской стороны границы.

Сложная ситуация сложилась на границе недалеко от польского населенного пункта Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве на востоке республики. Около 20-30 мигрантов кочуют там под охраной силовых структур двух стран уже 17 дней. Беженцы из Афганистана пытались нелегально пересечь польскую границу, но им помешали пограничники. Польские власти указывают, что мигранты находятся на территории Белоруссии, возлагая на власти в Минске ответственность за их судьбу. С одной стороны границы их охраняют вооруженные сотрудники белорусских силовых структур, не давая вернуться в Белоруссию, а с другой - польские пограничники, не позволяя пройти в Польшу.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.