Путин поддержал идею включения парков "Россия - моя история" в нацпроект "Образование"

НОВО-ОГАРЕВО, 25 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал идею включения мультимедийных исторических парков "Россия - моя история" в нацпроект "Образование". Таким образом глава государства отреагировал на предложение одного из участников его встречи с представителями общественности.

"Идея очень правильная, целиком и полностью поддерживаю, конечно, в нацпроекте "Образование" должна присутствовать и тема сама, и то, что создается. Не вижу никаких сложностей для того, чтобы реализовать это предложение", - сказал Путин.