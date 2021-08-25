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В Минобрнауки сообщили, что на базе вузов РФ могут создать лагеря для студентов Абхазии

Замглавы ведомства Наталья Бочарова и министр иностранных дел Абхазии Даур Кове обсудили возможности приема абхазских граждан на обучение в российские вузы в рамках правительственной квоты

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Лагеря для студентов и старшеклассников из Абхазии могут быть созданы на базе ведущих вузов России. С предложением рассмотреть такую возможность выступила заместитель министра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова на встрече с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, сообщили в пресс-службе министерства.

"В рамках встречи замминистра рассказала коллегам из Абхазии о достижениях российской системы высшего образования и предложила рассмотреть возможность проведения на базе ведущих вузов России летних и зимних лагерей для студентов и старшеклассников из Абхазии", - указано в сообщении.

В ходе встречи стороны также обсудили возможности приема абхазских граждан на обучение в российские вузы в рамках правительственной квоты, проведения совместных мероприятий для студентов России и Абхазии и обеспечения их необходимой учебно-методической литературой. "По итогам встречи стороны договорились проработать возможность организации в 2021 году визита в Республику Абхазия делегации Минобрнауки России", - заявили в пресс-службе.

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